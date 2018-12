Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã

- "Revela relatório da OCDE: Novas reformas perdem 26% do salário"

- "Rio Ave-Sporting (1-3): Leão de Keizer só sabe vencer: imparáveis"

- "E- Toupeira: 'Vieira não pôs em causa atividade de assessor', diz procurador que quer Benfica em julgamento"

- "Professores na rua pressionam Costa"

- "Defesa: 6830 promoções nas Forças Armadas"

- "Entrevista: Jesus: 'Eu não tinha mandado Peseiro embora'"

- "Pais pedem 182 milEuro ao homicida do filho"

- "Empresário apanhado em Lamborghini ilegal"

- "Terramoto: extrema-direita abala política espanhola"

Público

- "Xi Jinping em Portugal: Governo não abdica de uma relação forte com a nova China"

- "Estado perdeu o rasto a cinco jovens à sua guarda"

- "Menos vacas e fogos para descarbonizar Portugal"

- "Andaluzia: A queda de Susana e a ascensão do Vox"

- "E se o seu cérebro for pirateado para o tornar corrupto"

Jornal de Notícias

- "Metade das instituições de solidariedade social com graves prejuízos"

- "Leão de Keizer insaciável"

- "Bombeiros em guerra marcam greve nacional"

- "GNR: Recrutas sofrem pressões para não fazer queixa"

- "e-Toupeira: MP quer que todos os arguidos sejam julgados"

- "Governo investe 75 mil milhões no metro e em metrobus"

- "IRS: Portugueses pagam mais imposto em 2019"

- "PSD: Direção e críticos de Rio juntos em almoço"

- "Visita: Presidente chinês tem 19 acordos na agenda"

- "Gaia: PSP retira cadáver durante o velório"

- "Lisboa: Parques pagos em toda a cidade até 2020"

- "Seleção: Suíça pela frente rumo à final da Taça das Nações"

- "F.C Porto: Conceição arrisca suspensão"

- "Benfica: Águias levam erros dos árbitros à FPF e à Liga"

Jornal i

-"Presidente chinês paga 2 milhões de euros para ter Ritz por sua conta"

- "Um rim esteve cinco dias à venda no olx por 100 mil euros"

- "Candidato da Aliança às europeias : 'Marcelo está claramente a prejudicar o PSD'"

- "e-Toupeira: Ministério Público quer levar todos os arguidos a julgamento"

- "Andaluzia: PP e Ciudadanos podem coligar-se com extrema-direita para apear o PSOE"

- "Transparência: Presidentes de junta não têm de apresentar declaração de rendimentos"- "Espancamentos na GNR: Lei prevê prisão para superiores que não denunciem violência"

- "Montepio: Tribunal rejeita providência cautelar que queria impedir eleições"

Negócios

- "Xi Jinping vem a Portugal tecer a nova rota da Seda"

- "PSD mais perto do PS nas alterações às rendas"

- "Como se vai jogar o poder nas eleições do Montepio"

- "Função Pública: Salários do Estado estagnado apesar das progressões"

- "Construção: Dívida de Angola dita falência da MSF"

- "Banca: Noberto Rosa evita decisão do BCE sobre ida para o BCP"

- "Ministério Publico quer SAD do Benfica no banco dos réus"

- "Credit Suisse antecipa ganhos de 5% nas ações em 2019"

Record

- "Leão feroz: Sporting de Keizer passa teste em Vila do Conde com distinção"

- "E-Toupeira: SAD e Paulo Gonçalves sabem dia 13 se vão a julgamento"

- "Benfica denuncia favorecimento ao dragão e avança para Liga e FPF"

- "Sérgio Conceição e a expulsão: 'Não estava na missa'"

- "Bola de Ouro: venceu Modric: Ronaldo foi segundo... e Messi quinto!"

- "Fernando Santos avisa: 'Foi uma das equipas que nos últimos anos nos derrotou'"

- "Jorge Jesus assume: 'Abdico de 6 milhões para regressar'"



O Jogo

- "Leão mecânico: Fórmula Keizer vale terceira vitória consecutiva e regresso ao segundo lugar"

- "FC Porto: 'Não estava na missa...', Sérgio Conceição"

- "Benfica: MP denuncia 'teia de interesses' entre arguidos"

- "V. Guimarães: 'Equipa está a crescer', Júlio Mendes"

- "Braga: Abel eleva a fasquia"

- "UEFA: Liga Europa2 tira vagas diretas às equipas lusas"

A Bola

- "Kategórico: Três vitórias em três jogos: Leão de Keizer segue imparável"

- "Benfica: Águia queixa-se à FPF e à Liga"

- "Modric volta a bater Ronaldo"

- "FC Porto: 'Não estava na missa', Sérgio Conceição e os festejos que motivaram expulsão no Bessa"

- "Liga das Nações: Suíça no caminho para a final"

