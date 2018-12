Tribunal devolve a título definitivo todos os quadros a Sócrates, menos “Salomé” de Júlio Pomar

A única obra de arte que vai continuar retida pela Justiça é “Salomé”, de Júlio Pomar, a mais valiosa das seis pinturas em causa, de acordo com um despacho assinado esta segunda-feira por Ivo Rosa, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) que é o responsável pela fase de instrução da Operação Marquês, o processo em que o ex-primeiro-ministro está acusado de três crimes de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, oito de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada. A restituição dos outros cinco quadros é feita a título definitivo.

O Ministério Público tinha pedido ao tribunal para que Sócrates fosse questionado se estaria disponível para ser nomeado “fiel depositário das obras de arte apreendidas”. Já em novembro, em resposta a essa notificação do tribunal, o ex-primeiro-ministro defendeu que não havia qualquer fundamento para ser nomeado fiel depositário, alegando que, além do mais, a única obra de arte apontada no despacho de acusação da Operação Marquês para ser sujeita a declaração de perda a favor do Estado em caso de condenação era “Salomé”.

Sócrates explicou ao tribunal que a obra de Júlio Pomar foi adquirida por si em 2012 a Carlos Santos Silva, seu amigo e também acusado na Operação Marquês de ser o seu principal testa de ferro. Segundo o ex-primeiro-ministro, a obra de Pomar foi trocada por quatro quadros (de Ricardo Hogen, Jorge Barradas, Roque Gameiro e Cezariny) que tinham sido comprados por si na década de 1990. Na sua resposta ao juiz, o arguido pedia que lhe fossem simplesmente devolvidos todos os bens apreendidos em 2014.

O procurador Rosário Teixeira, responsável pela Operação Marquês no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), aceitou entretanto que os quadros fossem restituídos a título definitivo a Sócrates, excepto no caso de “Salomé” e de outros dois quadros, dos pintores Jorge Martins e António Soares, a não ser que o arguido apresentasse prova de que como foi ele a adquiri-los. Esses dois quadros tinham sido apreendidos juntamente com a obra de Júlio Pomar no apartamento da rua Braancamp, enquanto os restantes três (dos pintores Manuel Bentes e Stuart Carvalhais) tinham sido encontrados em casa da empregada doméstica.

No despacho desta segunda-feira, o juiz de instrução dispensou Sócrates de apresentar quaisquer comprovativos de que tinha sido ele a comprar os quadros do Jorge Martins e de António Soares e decidiu pela devolução definitiva dessas e das outras obras de arte excepto a de Júlio Pomar. “A sua apreensão, dado que estas já foram devidamente analisadas e identificadas nos autos, com recolha das suas dimensões, autores e fotografias, deixou manifestamente de se mostrar necessária para efeitos probatórios”, argumentou.

“Quanto à obra de arte «Salomé», identificada no auto de busca 47, mantém-se a decisão de apreensão atento o pedido de perda a favor do Estado, pelo que se indefere, nesta parte, a pretensão do arguido”, escreveu o magistrado. “Uma vez que o arguido não aceitou ser nomeado fiel depositário da obra em causa, a mesma ficará guardada à ordem destes autos.”

Ivo Rosa indeferiu ainda o pedido do ex-primeiro-ministro para que lhe fossem devolvidos também todos os documentos e um disco externo apreendidos durante as operações de busca de há quatro anos. “Uma vez que os mesmos foram indicados pelo MP como meio de prova na acusação, continua a verificar-se a necessidade em manter a sua apreensão”, justificou o juiz.