Aconteceu a 5 de dezembro

5 de dezembro de 1791

Morre, aos 35 anos, o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.



5 de dezembro de 1932

É criada a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.



5 de dezembro de 1961

As forças das Nações Unidas lançam um ataque na província de Katanga, no sul da República Democrática do Congo.

HORST FAAS

5 de dezembro de 1996

O centro histórico do Porto passa a Património Mundial, por decisão da UNESCO.

Jose Manuel Ribeiro

5 de dezembro de 2003

Um atentado a um comboio no sul da Rússia, perto da Chechénia, provoca 40 mortos e 103 feridos.



Stringer Russia

5 de dezembro de 2010

O Fluminense volta a sagrar-se campeão brasileiro de futebol 26 anos depois, ao vencer em casa o Guarani por 1-0.