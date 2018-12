Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Pinho limpa 2,7 milhões em perdão fiscal"

- "GNR ameaça processar autor do vídeo"

- "Mustafá revela à justiça: cada jogo rende milhares livres de impostos"

- "Jorge Jesus vai escrever livro"

- "Ministério da Educação chama sindicatos"

- "Centeno europeu aperta Centeno"

- "E-Toupeira: Vieira volta a distanciar-se de assessor"

- "Ferreira Torres com problemas psíquicos"

- "Segundo filho tem desconto na creche"

- "Tensão em França: 'Coletes' obrigam Macron a recuar"

Público:"Sarampo:

-"Taxa de vacinação não garante imunidade em Lisboa"

- "Portugal e China: Marcelo: 'Sinta-se me casa, senhor Presidente'"

- "Marcus Wendel: O craque que chegou tarde ao futebol"

- "Alimentação: Como podemos produzir mais comida sem acabar com as florestas?"

- "CO2: Descarbonizar: A indústria cimenteira quer mais, a agro-pecuária quer menos"

- "CNE acusa AR de lhe dar instalações sem 'dignidade'"

- "Câmaras não agravam IMI para reabilitar casas devolutas"

- "João Lourenço recebe ativistas angolanos de direitos humanos"

- "Recuo de Mácron não satisfaz 'coletes amarelos'"

Jornal de Notícias:

- "Fisco acaba com faturas de papel já em janeiro"

- " [Notes:Xi jinping, sobre relações Portugal-China] : 'Um futuro brilhante'"

- "Motim em cadeia de Lisboa contra greve dos guardas prisionais ameaça alastrar"

- "Agressões a recrutas da GNR levam à exoneração de comandante da escola"

- "O sonho de ser mãe apesar da esclerose múltipla"

- "Porto: Cada vez mais famílias recebem rendimento de inserção"

- "Superior: Alunos do Porto ganham acesso a cinco universidades europeias"

- "Fafe: Matou namorado por dar parabéns a amiga no Facebook"

- "Serralves: Rui Moreira exige separação de poderes dentro da Fundação"

- "F.C Porto: Conceição paga multa e vai para o banco"

- "Benfica: Vitória muda equipa na Taça da Liga"

Jornal i:

- "Parlamento fora de controlo: Tribunal de Contas critica regras da AR: É impossível fiscalizar se pagamentos aos deputados são devidos"

- "Visita de Xi Jinping a Portugal: Marcelo quer um 'diálogo político regular' para defender 'os direitos humanos' e a 'resolução pacífica dos conflitos'

- ""Cancelamento de visitas gera motim violento no Estabelecimento Prisional de Lisboa"

- "Marcelo, Cavaco e Sampaio apadrinham obra de Marques Mendes"

Negócios:

- "IVA automático obriga a verificar faturas"

- "Milhas da TAP valem menos com novo programa"

- "Raio-x às contas da banca: Só Caixa e BPI escapam a perda de eficiência"

- "Governo quer alargar licenças e limitar horários dos pais"

- "Visita histórica leva Portugal a integrar a nova rota da China""Cortiça vai chegar à fasquia dos mil milhões [Notes:de euros] até ao final do ano"

- "Miguel Pina Martins, CEO Science4you: 'Já tivemos vários telefonemas a perguntar como se faz um IPO'"

- "Habitação: PS e PSD concordam em fechar dossiê das rendas até ao natal"

Record.

- "Os segredos de Keizer: Saiba tudo sobre o homem que está a apaixonar Alvalade"

- "Benfica-P. Ferreira: Krovinovic titular"

- "FC Porto: Conceição escapa a suspensão"

- "Liga revelação: Benfica-Sporting (1-1): Leão empata nos descontos"

A Bola:

- "Os segredos de Keizer: Tudo sobre os métodos do novo treinador do Sporting"

- "Benfica-P. Ferreira: Vitória mexe mas não facilita"

- "FC Porto: Conceição escapa com multa"- "Justiça: O interrogatório de Bruno de Carvalho"

O Jogo:

- "Um banco sem réus: as vitórias garantidas pelos suplentes do FC Porto não são por acaso"

- "Sporting: Dost ganha 3 MEuro"

- "Benfica: Hasic está livre"

- "Benfica-P. Ferreira: Krovinovic nas contas"

- "Braga: Berna: Fixem este nome"

- "V. Guimarães: Castro na pista de Conceição"- "UEFA: Liga Europa 2 preocupa"

Com LUSA