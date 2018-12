Para além dos dois ministros, o Parlamento vai requerer também a audição de várias entidades na área do ambiente e da engenharia.

A estrada 255 ruiu no passado dia 19 de novembro, 5 pessoas morreram.

O Ministério Público já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

O Governo pediu uma inspeção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.