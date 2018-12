BE pede legislação para voltar a garantir acesso à procriação assistida

O Bloco de Esquerda pediu esta quinta-feira ao parlamento que aprove a legislação para voltar a garantir "o acesso de todas as mulheres" à procriação medicamente assistida e a possibilidade de recorrer à gestação de substituição em situações muito concretas.

O parlamento debateu esta quinta-feira projetos de lei do PS, PSD, PCP, BE e PAN que visam a salvaguarda do anonimato de quem fez doações para procriação medicamente assistida antes do Tribunal Constitucional acabar com a confidencialidade

"Este é o momento em que se exige da Assembleia da República que faça aquilo que já fez, que aprove legislação para voltar a garantir o acesso de todas as mulheres à PMA [procriação medicamente assistida] e que aprove legislação para voltar a garantir a possibilidade de recorrer à gestação de substituição em situações muito concretas e muito graves do ponto de vista de saúde", afirmou o deputado BE Moisés Ferreira na abertura do debate parlamentar sobre PMA.

Para o Bloco de Esquerda, que levou a debate dois projetos de lei, um dos quais visa permitir que a gestante de substituição possa revogar o seu consentimento até ao registo do bebé, "é preciso responder às questões levantadas pelo acórdão do Tribunal Constitucional e responder, acima de tudo, a todas as pessoas que viram os seus projetos novamente adiados".

Alterações necessárias

"Estas alterações legislativas podem não ser as que preconizámos inicialmente, podem não se as que considerámos as melhores há três anos, mas são as alterações necessárias, são as mudanças que as mulheres e os casais precisam.

São mudanças que temos a obrigação de fazer", afirmou Moisés Ferreira.Com estas alterações, explicou, passará a ser possível, novamente, o recurso à gestação de substituição por parte de quem não tendo útero ou tendo uma doença grave que impede a gravidez, apenas pede ajuda e solidariedade para concretizar a sua maternidade.

"Não sendo esta a nossa proposta inicial, é a única resposta possível. É isto ou nada e, confrontados com a escolha, não temos dúvidas, façamos a alteração legislativa necessária, porque não podemos aceitar que se feche a única janela de esperança possível para muitas mulheres", defendeu o deputado.

"Neste momento existem 8.000 embriões que correm o risco de destruição, há centenas de casais que iniciaram os ciclos de tratamento e que foram obrigados a interrompê-los porque o material genético que estavam a utilizar era de uma dador anónimo", frisou.