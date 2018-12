Destes 312 dias de greve, a esmagadora maioria - 299 - foram às horas extraordinárias.

As paralisações prendem-se com a revisão do estatuto profissional dos guardas prisionais.Os sindicatos acusam o Governo de falta de seriedade nas negociações.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) tem marcados mais 18 dias de greve até ao Natal. O Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional marcou greve entre 15 de dezembro e 6 de janeiro.