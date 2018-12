Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Juros baixos até ao verão de 2020: Banco de Portugal prevê taxa Euribor negativa por mais ano e meio"

- "Benfica-P. Ferreira (2-0): Vitória mantém luz acesa"

- "Ataque à Academia: Bruno tinha ligação direta à claque"

- "Professores ameaçam Governo com guerra"

- "Deputados suspeitos de fuga aos impostos"

- "Já foi à missa três vezes: Viúva Rosa rompe com amante"

- "PJ apanha rede: Desviam meio milhão de hospital para ginásio"

- "Tensão em Paris: Herói português salva polícia de ser linchado"

- "Tribunais com mais trabalho e sem meios"

Público:

- "Cadeia de Lisboa onde presos se amotinaram teve 312 dias de greve este ano"

- "Investimentos e créditos de risco causam perdas de 600 milhões no Montepio"

- "Emissões de CO2 voltam a aumentar em 2018"

- "Ana Paula Vitorino, ministra do Mar: 'Se continuarmos assim, o Porto de Setúbal deixará de ser viável'"

- "Rui Vilar no Conselho de Fundadores de Serralves"

- "'Bloco Central' quer dominar procuradores, acusa sindicato"

Jornal de Notícias:

- "Negócios privados na saúde valem mais de seis mil milhões de euros"

- "Agressões na GNR revoltam mãe de recruta"

- "Motins nas cadeias alastram a Custoias e Santa Cruz do Bispo"

- "Póvoa de Lanhoso: Juiz permite a perseguidor contactar vítimas"

- "Rio Maior: Nó IC2 encerrado por falta de segurança"

- "Taça da Liga: Benfica a um ponto da 'final four'"

- "Boavista: João Loureiro não se recandidata e Vítor Murta avança"

- "Televisão: Casamentos no pequeno ecrã são contos de fadas com divórcio à vista"

- "Deputados: Tribunal quer imposto sobre subsídios"

- "Diplomacia: Costa garante reforço de cooperação com a China"

- "Serralves: Rui Vilar eleito presidente dos fundadores"

Jornal i:

- "Estivadores alemães tramam Autoeuropa"

- "Reunião do conselho nacional do PSD: Morais Sarmento ataca Marcelo por se colar ao Governo e só se preocupar com espetáculo"

- "Ferro dá ralhete a deputados para tentar salvar imagem do parlamento"

- "Educação: Governo finge negociação com professores"

- "Barrigas de aluguer voltam hoje ao parlamento"

- "Assembleia da República entre 'arruaceiros' e 'fascistas'"

- "Custoias: Protesto obrigou guardas a disparar balas de borracha"

- "O que é a síndrome do impostor de Michelle Obama"

Negócios:

- "Lisboa reforça meios para fiscalizar alojamento local"

- "Proteção de Dados provoca atraso nas faturas sem papel"

- "Centro de serviços da chinesa Cofco vai empregar 400 em Matosinhos"

- "Banca: Regulador alinha no travão europeu aos dividendos"

- "Edmundo Batalha Reis, sócio da SPS: 'Banca ainda é perdedora na venda de crédito malparado'"

- "Família e trabalho: Governo baralha acordo de concertação e irrita patrões"

- "Paulo Sande, candidato da Aliança às 'Europeias': 'A atitude perante Bruxelas tem de mudar'"

- "OPEP quer cortar produção. E a Rússia?"

Visão:

- "As mentiras espalhadas para mudar a História"

- "Exclusivo: Concurso suspeito 'apanha' vereador de Rui Moreira"

- "França: Os rostos dos 'coletes amarelos'"

- "Sete: 30 ideias para as férias de Natal"

Sábado:

- "As escutas secretas do Monte branco"

- "Saído da política para o mundo global dos negócios: Empresa de Paulo Portas já fatura 690 mil euros por ano"

- "'Noticiaria o caso dos emails do Benfica sem nenhuma reserva', entrevista a José Eduardo Moniz"

A Bola:

- "Benfica-P. Ferreira (2-0): Unidos pelo golo: Triunfo tranquilo deixa águias a um ponto da 'final four'"

- "Sporting: 'Foi devolvido o orgulho aos sportinguistas', Frederico Varandas destaca resultados no futebol e modalidades"

- "FC Porto: Sérgio Conceição em busca de mais um recorde"

- "Portimonense: Nakajima a caminho do Wolverhampton"

O Jogo:

- "'Militão vai valorizar tanto como Casemiro', Ulisses Jorge, empresário do central, diz que o FC Porto é uma aposta ganha"

- "Benfica-P. Ferreira (2-0): Braga fica a um passo"

- "Sporting: descartados complicam as contas"

- "Braga: Lucas vai renovar"- "Boavista: Vítor Murta sucede a João Loureiro"

Record:

- "Retoma avança: Golos de Seferovic e João Félix no segundo triunfo consecutivo pós-crise"

- "'Sporting vai vencer com inteligência e não barulho', Varandas promete"

- "FC Porto: Lesão de Pastore acelera Herrera"

- "João Loureiro deixa Presidência"

- "UEFA na Mira: Mudanças preocupam Proença"

