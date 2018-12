Homem que agrediu companheira grávida de 9 meses proibido de contactar a vítima

O homem detido na quarta-feira depois de agredir com pontapés e socos na barriga a companheira, grávida de 9 meses, em Alverca, foi proibido de contactar com a vítima, disse hoje à Lusa fonte policial. Segundo a mesma fonte, o homem foi esta quinta-feira presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, que lhe decretou a medida de coação de "proibição de contacto com a vítima".

O elemento da UEP parou a viatura onde seguia e, de acordo com fonte policial, "interveio em auxílio da vítima", de 32 anos, conseguindo "cessar as agressões e deter o suspeito, de 28 anos". "O agressor reagiu de forma agressiva contra o polícia, danificando a viatura particular do mesmo (com pontapés) e ainda lhe rasgou a roupa que vestia", contou a mesma fonte.

A mulher foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, "com lesões graves", mantendo-se ainda internada naquela unidade hospitalar.

A detenção viria a ser consumada na Esquadra da PSP de Alverca.