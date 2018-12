Professores acusam Governo de encenação

O braço de ferro entre os professores e o Governo não tem fim à vista. O Parlamento obrigou o Governo a voltar às negociações com os professores no âmbito do Orçamento do Estado de 2019, que mantém a norma que já existia no Orçamento deste ano. Os docentes acusam o Governo de montar uma encenação para enganar o Presidente da República.