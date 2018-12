Anulado julgamento por falsificação de marroquino suspeito de terrorismo

Vai ser anulado o julgamento de um refugiado marroquino suspeito de ligações ao grupo extremista Daesh que estava a decorrer no Tribunal de Aveiro. Abdessalam Tazi estava acusado de crimes de falsificação, mas o Tribunal da Relação mandou julgar o arguido por crimes de terrorismo, contrariando a decisão do juiz de instrução, após recurso do Ministério Público.