Governo português desaconselha "deslocações desnecessárias a Paris"

Está prevista mais uma manifestação, este sábado em Paris "existindo forte possibilidade de confrontos" lê-se no comunicado.

O Governo português desaconselha, por isso, deslocações às zonas dos "Campos Elísios/Arco do Triunfo, Bastilha, République, Opéra/Grands Magasins (onde se situam as Galerias Lafayette e outras), Assembleia Nacional (perto do Museu d'Orsay), Senado (Jardins do Luxemburgo) e Denfert-Rochereau".

Nas últimas semanas, a violência levou o Governo francês a mobilizar "meios excecionais". Para este sábado goram convocados perto de 90 mil polícias e outros membros das forças de segurança.