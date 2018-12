Greve dos comboios é a 20.ª no setor dos transportes desde o início do ano

Esta sexta-feira realizou-se mais uma greve dos comboios. Desde o início do ano, esta é já a 20.ª greve no setor dos transportes. Num balanço global e em apenas três anos, o Governo de António Costa já teve praticamente tantas greves na função pública como as cerca de 400 registadas no Governo anterior, em toda a legislatura.