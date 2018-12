Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Credores exigem 700 milhões à Brisa e ameaçam ficar com concessões"

- "Siza 'escapa' a sanção por já ter sido exonerado ao passar para Economia"

- "Crescimento da economia camufla subida da dívida pública"

- "Conheça as melhores soluções de poupança e investimento para o próximo ano"

- "Eleições no Montepio: 'A nossa lista é a única que não tem arguidos', António Godinho ao JE"

- "Direitos de autor: Empresas de 'clipping' ganham milhões com conteúdos dos media"

- "Porto de Mar: Empresa de estiva de Lisboa à beira da falência. E há mais contestação à vista"

- "Energia: Americanos da Contour Global estão na corrida à compra da Generg"

Correio da Manhã:

- "281 mil funcionários pressionam Orçamento: Progressão de 17 carreiras na função pública"

- "Agressor de grávida livre da prisão"

- "Pneumonia: Vacina mais barata só chega em março"

- "Ministério Público exige cadeia para viúva Rosa e amante"

- "Sporting: Bas Dost agradece a Jesus"

- "Em janeiro: Benfica cede Ferreyra"

- "FC Porto: 'Só se me meterem numa jaula', Sérgio contesta expulsão"

- "Manuel Machado: Inquilino acusa autarca de Coimbra"

- "Monte Branco: Escutas revelam pressões de Ricciardi sobre políticos"

- "Eleições no Montepio com dúvida nas contas"

Público:

- "Centeno aperta controlo à entrada de novos funcionários no Estado"

- "Ípsilon: Sam The Kid: Quem quer o mundo, quando se tem Chelas no coração?"

- "Museus: Temos património para devolver às ex-colónias?"

- "PS tem código de ética que prevê expulsão de deputados"

- "Finlândia acaba com isenção de IRS a reformados em Portugal"

- "Alemanha dá o tiro de partida para um futuro sem Merkel"

Jornal de Notícias:

- "O último ato da Senhora Europa [Notes:Merkel] "

- "Árbitros emboscados e ameaçados por jogadores de futebol"

- "Hospital de Viana do Castelo traz ao mundo bebés de 18 países"

- "Portos asseguram 30% das exportações"

- "Oliveira de Azeméis: Jovem em coma após agressão"

- "Penafiel: Falta de condições fecha Casa do Calvário"

- "F.C Porto: Conceição não vai travar nos festejos"

- "Benfica: Jogos na Luz com menos adeptos"

Jornal i:

- "Tribunal de Contas abre guerra entre PS e PSD"

- "Entrevista a Eduardo Sá: 'Às vezes acho que quem planeia as políticas da família anda a gozar connosco"

- "Dossiê: Porque se amotinam os reclusos nas cadeias portuguesas"

- "Recorde em 2018: Receitas do turismo chegam aos 17 mil milhões [Notes:de euros] "

- "Trambolhão nas bolsas com detenção da diretora financeira da Huawei"

- "Coletes amarelos: França prepara-se para sábado de confrontos"

Negócios:

- "Governo cria megabase de dados dos funcionários"

- "Grupo de credores ameaça retirar concessões à Brisa"

- "Candidatos ao Montepio mantêm Carlos Tavares"

- "Entrevista a Miguel Pena Martins [Notes:CEO e um dos fundadores da Science4you] : 'No PSD estão a matar-se todos'"

- "Rendas: Propostas do PS e PSD convergem num IRS mais baixo"

- "Investimento: Analistas avisam que turbulência nas bolsas está para ficar"

- "Portugal 2020: Bancos vão ter garantia do Estado para apoiar inovação"

- "Alemanha: Uma aliada ou um crítico feroz? CDU escolhe quem se segue a Merkel"

Record:

- "Luiz Phellype águia em janeiro: Benfica e Paços têm acordo para transferência do avançado"

- "Sporting: Varandas não vende titulares"

- "FC Porto: 'Só se me meterem numa jaula', Sérgio Conceição e a expulsão no Bessa"

- "V. Guimarães: Reading disposto a pagar um milhão por Luís Castro"

A Bola:

- "Rivais em luta por Luiz Phellype"

- " [Notes:Luiz Phellype] Sporting está em negociações adiantadas com empresário do jogador"

- " [Notes:Luiz Phellype] Benfica chega a acordo com o Paços de Ferreira"

- "Sporting: Montero na mira do Olympiakos"

- "Benfica: Saída à vista para Ferreyra"

- "FC Porto: 'Têm de me meter numa jaula', Sérgio Conceição"

- "'Nakajima está 80% nos Wolves', Rodiney Sampaio, presidente da SAD.

- "Boavista: 'Queremos trazer mais gente ao Bessa', Vítor Murta, próximo presidente"

- "V. Guimarães: Reading dá Euro1 milhão para contratar Luís Castro"

O Jogo:

- "FC Porto-Portimonense: Contra-ataque: Sérgio Conceição reage às polémicas do dérbi no Bessa"

- "Dragões atacam recorde europeu"

- "Benfica: Jiménez rende mais 38 milhões"

- "Sporting: Porta fechada para atacar o título"

- "Braga: Lucas pára seis meses"

- "V. Guimarães: Espionagem leva polícia ao reino"

Com LUSA.