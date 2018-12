Marcelo anuncia legislativas a 6 de outubro e regionais na Madeira a 22 de setembro

Em comunicado publicado no site da Presidência da República, são anunciadas as datas da eleições no próximo ano.

Na sequência da audição dos partidos políticos representados na Assembleia da República, o Presidente da República definiu o dia 6 de outubro de 2019 para a realização das Eleições Legislativas. Depois de ter também ouvido os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Presidente da República escolheu o dia 22 de setembro de 2019 para a realização das Eleições Legislativas Regionais. Como já se sabe, as Eleições para o Parlamento Europeu terão lugar a 26 de maio de 2019. Os Decretos presidenciais fixando as datas destas eleições serão publicados oportunamente no ano que vem.