PSP de Lisboa detém seis pessoas por tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa apreendeu mais de 25 mil doses de cocaína e deteve seis pessoas por tráfico de droga em operações realizadas na sexta-feira e hoje de madrugada.

O comando metropolitano de Lisboa apreendeu "25.500 doses de produto estupefaciente suspeito de ser cocaína" assim como outras "151 doses de produto estupefaciente suspeito de ser haxixe", refere o comunicado, sobre as operações levadas a cabo pela PSP entre as 07:00 de sexta-feira e as 07:00 de hoje.

Em 24 horas, a PSP realizou seis operações policiais que resultaram na detenção de 36 cidadãos por diversos crimes, tais como tráfico de estupefacientes (seis casos), condução sob o efeito de álcool (quatro casos) ou furto (cinco casos).

A polícia deteve ainda oito pessoas sob as quais pendiam mandados de detenção, outras seis pessoas foram detidas por estarem a conduzir sem habilitação legal para o fazer e duas acusadas de serem carteiristas.

Desobediência, resistência e coação sobre funcionário e posse ilegal de arma foram outros crimes que levaram à detenção de três pessoas.

No âmbito destas operações, a polícia apreendeu quatro armas - duas espingardas, uma arma de calibre 6,35 mm e uma arma branca -- e onze munições.

No que toca à sinistralidade rodoviária, registaram-se 54 acidentes que provocaram 22 feridos ligeiros.

Lusa