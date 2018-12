Apenas 90 dos 1.400 edifícios públicos identificados com presença de amianto foram intervencionados

Dos 1400 edifícios públicos identificados com presença de amianto apenas 90 foram intervencionados nos últimos dois anos. Os dados a que a SIC teve acesso dizem respeito a relatórios enviados por oito ministérios.

Das 90 intervenções, 20 eram de prioridade máxima. O custo da remoção rondou os 625 mil euros.

Os dados contrariam as declarações do ministro do Ambiente que, há dois anos, tinha anunciado que seriam alvo de intervenção 252 edifícios até ao final deste ano.

Recorde-se que em Portugal existem mais de 4 mil e 200 edifícios públicos com presença de amianto.

O Governo estima gastar mais de 420 milhões de euros com as operações de remoção.