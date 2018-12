Guardas prisionais vão ser recebidos por representante da Casa Civil do Presidente da República

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vai ser recebido esta segunda-feira por um representante da Casa Civil do Presidente da República.

Os guardas prisionais estiveram esta sexta-feira em vigília durante a noite em frente ao Palácio de Belém para pedir uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido do Governo desbloquear a negociação do estatuto de carreira.

O sindicato iniciou um período de greve entre 6 e 13 de dezembro, tendo já entregue três outros pré-avisos até dia 27 de dezembro.

Está também marcada, por um sindicato independente da guarda prisional, uma paralisação entre 15 de dezembro e 6 de janeiro.

São greves que abrangem o período das festas impedindo assim as visitas na quadra natalícia.