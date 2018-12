Sindicato dos juízes alerta para a possibilidade do PS e PSD se alinharem contra a Justiça

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses alerta para a possibilidade do Partido Socialista e do PSD se alinharem contra a Justiça e descredibilizarem os titulares de cargos públicos.

Em causa estão, segundo o sindicato, sinais que apontam para a formação de um bloco central de interesses no Parlamento que tem manifestado vontade de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público e dotá-lo de mais instrumentos de controlo político sobre as investigações criminais.

Isto acontece numa altura em que estão em curso processos que envolvem figuras públicas da área da política, finanças e economia.

O comunicado foi divulgado este domingo, em que se assinala o Dia Internacional contra a corrupção.