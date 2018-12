Hoje nos Jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã

- "Domingos Soares de Oliveira: Boda de filha faturada ao Benfica: Mails de administrador da SAD revelam esquema de fuga ao IVA"

- "Sporting-Des. Aves (4-1): Leão com mecânica goleadora"

- "Engenheiro teve alta psiquiátrica antes de assassinar a mulher"

- "Morto à facada em bar do Algarve"

- "Armando Vara mais perto da cadeia"

- "Praga de vespa expande-se de Norte para Sul"

- "Amante atropelado por camião de marido traído"

- "Bombeiros boicotam Proteção Civil"

- "Tumultos em França: Trégua temporária à espera de Macron"

Público

- "Contestação: Há 47 pré-avisos de greve até ao fim de dezembro"

- "Setenta anos após a Declaração Universal dos Diretos Humanos, Sampaio diz que é o momento para 'um alerta vermelho'"

- "Augusto Mateus: 'Há um défice de política pública na habitação'"

- "Cimeira: O pacto das Migrações que prova que a UE não é uma união"

- "Relatório iliba Rui Rio no caso da escarpa da Arrábida"

- "CDS quer travar acordo feito entre Costa e o PSD"

- "Emília recebe RSI desde que este foi criado por Guterres"

- "Macron reúne-se com sindicatos e patrões"

- "Final feliz para o River na novela da Taça dos Libertadores"

- "Olivier Rolin: 'Não tenho propriamente uma profissão'"

Jornal de Notícias

- "Aumentam as famílias com terceiro e quarto filhos"

- "Diferendo entre Governo e Liga dos Bombeiros leva a intervenção de Marcelo"

- "Empresa sediada num casebre sem água e luz faturou milhões"

- "A vida dos estafetas não corre sobre rodas"

- "Habitação: Juros dos empréstimos caem para metade"

- "Porto: Despejos também ameaçam coletividades"

- "Televisão: 'É o trabalho por paixão' que mantém Herman José"

- "Sporting 4-1 Aves: Entrar a sofrer, sair a golear"

- "F.C. Porto: Pinto da Costa afasta mexidas na equipa em janeiro"

- "Transportes: Greve para metro do Porto até às 06 horas de amanhã"

Jornal i

- "Viagens Galp ao Euro 2016: Ministério Público não acusa ex-secretários de Estado"

- "Boicote dos bombeiros pode mandar várias ambulâncias para o mesmo acidente"

- "Este ano não quero prenda: As campanhas de angariação de fundos no Facebook, organizadas por quem faz anos, já permitiram doar milhões de dólares a instituições de caridade. Portugal não foge à regra"

- "França: Protesto dos coletes amarelos foi uma catástrofe para a economia"

- "Familiares de detidos de Custoias preparam manifestação"

- "Porto de Setúbal: Ministra diz que só falta 'fechar acordo'"

- "Entrevista a Carminho: 'Sou very typical e tenho orgulho nisso'"

- "Natal: A época das compras já começou mas evite cair em tentações"

Negócios

- "Governo contraria provedora no IRS de salários passados"

- "Grandes avenidas de Lisboa escapam a limites de 25% no alojamento local"

- "Steven Maijoor, presidente da ESMA: 'As criptomoedas precisam de uma nova regulação'"

- "Tecnológica PDM quer ir para a bolsa em 2019"

- "Cepsa, Galp e Rubis com interesse na botija solidária"

- "Conversa capital Ana Paula Vitorino (ministra do Mar): 'Equaciono mudar a lei do trabalho portuário'"

- "Investidor privado: Do chat ao telemóvel, 10 formas de pagar as compras"

- "Banca: Auditoria à Caixa identifica operações ruinosas, afirma Marques Mendes"

Record

- "Marca que se farta: Bas Dost já leva 69 golos em 68 jogos na Liga"

- "Sporting-Aves (4-1): leão fez 17 golos em 4 jogos com o técnico holandês"

- "Benfica: Ganhar não chega: Vieira quer melhores exibições"

- "FC Porto: Diogo Leite com estreia à vista"

- "Pepa e Vidigal favoritos à sucessão de Luís Castro: Vimaranenses isolam-se no 5.º lugar"



O Jogo

- "Bas Dost não se deixa amarrar: Visitantes marcaram primeiro e dominaram até holandês dar a volta à questão"

- "FC Porto: 'Militão e Felipe têm nível de seleção: Maicon continua a ser adepto portista e elogia a dupla de centrais"

- "Águias torcem pelos dragões"- "Libertadores: Quintero dá copa ao River"

A Bola

- "Boa onda: Goleada e muitos sorrisos em Alvalade"

- "Benfica: 'Pistolas' cheio de pólvora"

- "FC Porto: Conceição acautela oitavos"

- "Taça dos Libertadores: Rio de alegria"

