Jovem de 22 anos morre após ser esfaqueado em Viana do Castelo

O jovem de 22 anos esfaqueado esta segunda-feira, na via pública, em Areosa, Viana do Castelo, acabou por morrer no hospital de Santa Luzia, onde deu entrada em estado grave, disse à Lusa fonte daquela unidade hospitalar.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, informou que "a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Braga, que está a desenvolver diligências para encontrar os suspeitos do crime, que se encontram em fuga".

Anteriormente, Raul Curva disse serem ainda desconhecidas as causas que estiveram na origem da agressão.

O alerta às autoridades foi dado pelas 18:00. A agressão ocorreu na travessa do Pico, em Areosa.

Ao local compareceram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com um veículo e dois operacionais, a Viatura de Emergência Médica (VMER) e a PSP.

Lusa