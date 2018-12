Serviços mínimos vão garantir visitas durante greve dos guardas prisionais

Os guardas prisionais vão ter que cumprir serviços mínimos durante o período de Natal. A decisão da Comissão Arbitral foi tomada de forma unânime e dá razão aos serviços prisionais.

Com os serviços mínimos ficam garantidas as visitas dos familiares aos reclusos e a possibilidade de se deslocarem às cantinas para as compras de Natal.

Entretanto, a reunião dos Guardas Prisionais, em Belém, foi adiada para sexta-feira, por motivos de agenda.

Os guardas prisionais entraram em greve no passado dia 6 de dezembro por um período que se prolonga, para já, até dia 13.

Guardas prisionais em greve no Natal e Ano Novo