Acidente aparatoso na A29 que envolveu várias viaturas causou quatro feridos ligeiros

A Autoestrada 29 (A29) continuava cortado pouco depois das 9h00 no sentido Sul/Norte junto a Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, devido a uma colisão entre um pesado e cinco ligeiros. Apesar do aparato, o acidente causou apenas quatro feridos ligeiros. A repórter Catarina Lázaro fez o ponto de situação no local do acidente.