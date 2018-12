Buscas na Inspeção-Geral de Finanças, Ministério da Defesa e Hospital da Cruz Vermelha

Última atualização às 12h52

O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a fazer buscas na Inspeção-Geral de Finanças (IGF), no Ministério da Defesa e no Hospital da Cruz Vermelha. As autoridades suspeitam de irregularidades em contratações de equipas e meios.

Estão também sob investigação deficiências na elaboração de relatórios de auditoria por parte da IGF e eventuais fugas de informação para benefício de entidades externas.

Esta investigação abrange também a Cruz Vermelha Portuguesa e o Ministério da Defesa, no âmbito de suspeitas sobre favorecimentos e tráfico de influências.

A Procuradoria-Geral da República foi questionada sobre as buscas tendo e confirmou "a realização de uma busca no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa".



A Lusa também questionou o Ministério das Finanças, mas, fonte oficial recusou-se a comentar, dizendo que não comentava "processos judiciais em curso".