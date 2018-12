Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Auditoria às contas do leão: Bruno tira meio milhão ao Sporting"

- "Há polícias que dormem no carro"

- "Enfermeiros ameaçam parar hospitais"

- "Corrupção e crime económico disparam"

- "Benfica: fatura de casamento passada em dia de jogo"

- "Dragão joga para 67,7 milhões na Champions"

- "Macron aumenta salário mínimo em 100Euro"

- "Alarme na TVI: 'Dança com as estrelas' sofre derrota histórica"

- "Cartão de Cidadão: secreta investiga chefe de gabinete de ministro"

Público:

- "Reformados que trabalhem no Estado não vão perder dinheiro"

- "'Brexit': Theresa May adia votação e aumenta a incerteza sobre a saída da UE"

- "Proteção Civil não sabe o que os bombeiros andam a fazer"

- "Fernando Lima [Notes:Grão-mestre do Grande Oriente Lusitano] : "Entra-se para a maçonaria enviando e-mail'"

- "FMI: Pagamento antecipado permite poupar 100 milhões"

- "Metro do Porto (quase) parou no seu primeiro dia de greve" (edição Porto)

- "PSD perde histórico e ex-líder da JSD adere à Aliança" (edição Lisboa)

- "Macron anuncia aumento de 100 euros no salário mínimo"

- "Vídeos no YouTube - ASMR: Quatro letras que nos fazem adormecer"

- "Saúde: Número de hospitalizações por anorexia nervosa duplicou em 15 anos"

- "Refugiados: Maioria dos países da ONU adotou o primeiro pacto para as migrações"

Jornal de Notícias:

- "Fisco incapaz de cobrar multas nos transportes"

- "'Coletes amarelos' ganham mais uma batalha"

- "Liga dos Campeões: Sérgio contra Sérgio para repetir recorde de pontos dos dragões"

- "Benfica: Boda da filha de administrador foi faturada ao clube"

- "Porto: Metro ainda vai parar duas vezes este mês" (edição do Porto)

- "Lisboa: Fissura em prédio assusta moradores" (edição Lisboa)

- "Casal de reformados usa cruzeiros de luxo para traficar cocaína"

- "Greve: Médicos pedem exceção que permita operar crianças"

- "Euro: Ex-governantes pagam para evitar julgamento"

- "Bombeiros boicotam mas exigem receber"

- "Viana do Castelo: Jovem de 22 anos morto à facada na rua"

- "Televisão: Diana Chaves destrona Rita Pereira e Aurea nas audiências"

Jornal i:

- "Candidata única da JS indigna históricos socialistas"

- "Magistrados dizem que independência do MP está em risco com proposta do PSD"

- "Sindicatos de estivadores acusam-se mutuamente"

- "Brexit: May receia chumbo e adia votação no Parlamento britânico"

- "Macron faz mea culpa e anuncia medidas para satisfazer coletes amarelos"

- "Portugal acaba de pagar dívida ao FMI e poupa 100 milhões"

- "Ordem dos Médicos quer levantamento de doentes graves sem operação"

- "Como a guerra entre Kate e Meghan desviou as atenções do mais importante"

Negócios:

- "May pede a Bruxelas que salve o Brexit"

- "Lei de Bases da Saúde critica papel dos privados"

- "Intermediários de crédito têm mais sete meses para regularizar atividade"

- "Só 8% dos fundos têm ganhos em 2018"

- "Portugal paga dívida ao FMI e poupa 100 milhões"

- "Emissões podem custar 3,9 milhões ao setor automóvel"

- "Indústria: Colunex prepara investimento para faturar 100 milhões"

A Bola:

- "Lesão de Wendel puxa por Adrien: Médio vai parar pelo menos dois meses e Sporting vira-se para velho conhecido"

- "Benfica: Krovinovic à beira de cumprir sonho"

- "Galatasaray-FC Porto: Há muito por que lutar"

- "Chaves: Tiago Fernandes substitui Daniel Ramos"

- "V. Guimarães: Luís Castro escolheu ficar"

O Jogo:

- "Galatasaray-FC Porto: Zona vip: Só Real, Barcelona, Juventus e Ajax fizeram 16 pontos mais do que uma vez"

- "Sporting: Vêm aí três médios"

- "Benfica: Vitória ataca o jejum"

- "V. Guimarães: Castro rejeitou Reading"

- "Chaves: Tiago Fernandes é o novo técnico"

Record:

- "Perdoado: Acuña pediu desculpa pela expulsão mal chegou ao balneário"

- "Galatasaray-FC Porto: 'Nestes ambientes sinto-me como peixe na água', Sérgio procura igualar recorde no inferno de Istambul"

- "Benfica: Orgulho e estatuto: Rui Vitória prepara equipa com poucas mudanças diante do AEK"

- "Entrevista: 'MotoGP volta a Portugal até 2022', Jorge Viegas, novo presidente da Federação Internacional de Motociclismo"

- "Chaves: Tiago Fernandes é o novo treinador"

- "V. Guimarães: Luís Castro dá nega ao Reading"

