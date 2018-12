PSD propõe "delação premiada" para combater corrupção nos fundos europeus

O PSD quer implementar mecanismos de combate à corrupção no uso de fundos europeus pelas empresas, nomeadamente, a delação premiada.

A medida faz parte de um pacote de propostas apresentadas, esta terça-feira, num documento do Conselho Estratégico Nacional sobre recursos da União Europeia e o impacto na economia portuguesa.

Em concreto na área da corrupção, o PSD propõe a criação de mecanismos de prevenção e deteção de fraude, a figura da delação premiada e de um sistema antifraude europeu assente no desenvolvimento, em cada Estado-membro, de mecanismos eletrónicos de submissão de queixas pelos cidadãos.

Questionado se a introdução da delação premiada é uma proposta que o PSD fará, de forma global, na área da Justiça, Rui Vinhas da Silva, disse que, neste caso, se limitou ao âmbito do trabalho dos fundos estruturais.

O desenvolvimento de um núcleo de análise estatística, que possa apoiar o processo decisório da aplicação dos fundos através da medição rigorosa do seu impacto, é outra das propostas do PSD na vertente microeconómica, a par do financiamento de projetos nos territórios de baixa densidade "só nos casos" em que as unidades produtivas (e não sedes fictícias) aí se situem.