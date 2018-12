Assunção Cristas acusa o Governo de ser contra as barragens

No encerramento de uma conferência sobre alterações climáticas, organizada pelo CDS, em Santarém, a líder centrista defendeu que todas as soluções devem ser tidas em conta para resolver os problemas como a seca.

A presidente do CDS, Assunção Cristas, alertou para a necessidade de Portugal salvaguardar o investimento no domínio da água no âmbito do próximo Quadro Plurianual de Programação Financeira e de o país preparar a adaptação às alterações climáticas.

"É importante que Portugal salvaguarde o investimento no domínio da água para os vários objetivos", afirmou Assunção Cristas.

Um tema "fundamental", disse Cristas aos jornalistas no final da conferência, lembrando que Portugal e a Península Ibérica estão na região do Globo mais afetada pelas alterações climáticas", tendo que "se preparar para isso".

A líder do CDS concordou que se trabalhe "para descarbonizar economia", para "uma mitigação das alterações climáticas", mas realçou a necessidade de, ao mesmo tempo, "trabalhar para uma adaptação" a essas mesmas alterações.

Ou seja, é preciso "discutir estes temas da água", nomeadamente no que toca à necessidade de o país ter ou não "mais barragens".

O CDS defende não se poder "criar um tabu" em torno das barragens, que "não se podem excluir", mas devem ser implantadas com "cautela" e respeitando os valores ambientais.

Assunção Cristas frisou ainda a necessidade de Portugal "ter uma voz forte em Bruxelas" no âmbito da discussão próximo Quadro Plurianual de Programação Financeira, lembrando que "o ano passado Viseu ficou sem água" e que o território nacional, "se não tiver irrigação, está exposto à desertificação".