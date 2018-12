CDS acusa Governo de deixar colapsar as infraestruturas do país

O ministro do Planeamento respondeu no Parlamento a perguntas sobre o estado das infraestruturas no país, sobretudo sobre a travessia no Tejo. O CDS, que propôs o debate, afirmou que há um "colapso anunciado" e comparou o Governo de António Costa ao de José Sócrates, por causa do estado das infraestruturas.