Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Fiscal do Estado suspeito de corrupção"

- "Pedida penhora das contas do Sporting"

- "Galatasaray-FC Porto (2-3): Recorde e milhões no bolso"

- "Vara sem data para entrar na cadeia"- "Atentado em França"

- "Cirurgias canceladas feitas até final de março"

- "Aumenta crédito para compra de casa"

- "57 ricos secretos com 195 milhões em seguros de vida"

- "Num Lagar de azeite: Presidente de junta morre eletrocutado"

Público:

- "Marcelo faz 70 anos: Só o cansaço travará o frenesim do Presidente"

- "Inspeção de Finanças escondeu auditoria sobre a Cruz Vermelha"

- "'O direito à inclusão digital é um direito humano"

- "Maria Manuela Leitão Marques"

- "Direito de resposta da Antiga Confeitaria de Belém"

- "Tiroteio faz vários mortos em Estrasburgo"

- "A tarde em que foi a direita a dar a voz aos grevistas"

Jornal de Notícias:

- "Dragão de ouro: Vitória do F.C. Porto na Turquia (3-2) iguala recorde de pontos na Liga dos Campeões"

- "Benfica: Jogo com AEK vale pelos três milhões"

- "Grupo de cabeleireira suspeito de desviar milhões para offshore"

- "Parabéns, senhor Presidente: Depoimentos de líderes partidários nos 70 anos de Marcelo Rebelo de Sousa"

- "Deputados portugueses fechados em Estrasburgo após ataque terrorista"

- "Hospitais voltam a recusar operação a Rodrigo"

- "Marcelo, Costa e Rio criticam greve dos enfermeiros"

- "Formação da GNR na mão de 'jovens imaturos'"

- "Corrupção e toupeiras na Inspeção de Finanças"

- "Bispo de Viseu nega paróquia ao seu antecessor"

- "França viola défice para calar 'coletes amarelos'"

Jornal i:

- "Carlos Alexandre impedido de reagir a acusações de Vara"

- "Parques de estacionamento em risco"

- "Luís Newton, presidente da Junta da Estrela: 'Não sou um cacique, nunca me vão ver a pagar para ter votos'"

- "Enfermeiros lançam campanha para financiar 'greve cirúrgica 2': Movimento pede 400 mil até janeiro e diz que é o tudo ou nada"

- "Já viu algum polícia hoje? População descontente com a falta de agentes na rua"

Negócios:

- "Função pública: Pré-reformas vão pagar 25% a 100% do salário"

- "Viragem à esquerda na Saúde assusta privados e divide PS"

- "Empresa de trabalho portuário de Lisboa sem dinheiro para salários"

- "Banca teme instabilidade com proteção a grandes depósitos"

- "Habitação: Assédio a inquilinos dá multa de 20 euros por dia"

- "Financiamento: Turismo no interior vai ter mais 10 milhões"

- "Telecomunicações: Parpública já pode vender posições no Farol e Nos"

- "Banca: Fatura para tirar BPI de bolsa cresce 2 milhões"

- "Financiamento para a casa vive o melhor ciclo desde a troika"

A Bola:

- "Nota máxima: Dragão não facilita e iguala melhor pontuação na fase de grupos"

- "Benfica-AEK: Dizer adeus com triunfo"

- "Sporting: Atentos a Slimani"

- "Sporting: Portas da AG abertas a Bruno de Carvalho"

O Jogo:

- "Implacável: Dragão junta-se à elite da Champions, iguala recorde de pontos e fica a 1,8 milhões da receita máxima"

- "Benfica-AEK: Alfa e Félix na luta pelo 'prestígio'"

- "Sporting: Atromitos exige 2MEuro por Koulouris"

- "Braga: Sem posse também há campeões"

Record:

- "Incríveis: Dragão de Sérgio soma 12.ª vitória consecutiva até com poupanças"

- "Benfica: Seferovic e Alfa atacam milhões"

- "Sporting: Bruno César será a opção na Liga"

- "SP. Braga: Tiago Sá renova"

- "Bruno de Carvalho tem 15 minutos para falar na AG"

- "Pedro Soares, o mestre campeão europeu de judo: 'Sinto que fiz algo de bom no Sporting"

Com LUSA.