Optometristas manifestam-se por regulamentação da profissão

Cerca de uma centena de optometristas protestaram, esta quarta-feira, em frente ao Ministério da Saúde, para exigir a regulamentação da profissão, a par dos outros profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo disse a Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO) em finais de novembro, em causa está uma proposta de Regulamentação e Integração de Optometristas no SNS rejeitada na Assembleia da República, com o voto contra da bancada do PS e com a abstenção dos deputados do PSD.

A proposta teve votos favoráveis do PCP, do BE e do CDS-PP. As reivindicações hoje reiteradas são do conhecimento do Governo e da Assembleia da República.

A manifestação reúne optometristas de vários pontos do país, do Algarve ao interior.Segundo Raul Sousa, estes profissionais realizam cerca de 2 milhões de consultas por ano. A classe é constituída por 1.800 profissionais.

O presidente da associação afirmou que chegou a haver uma promessa do anterior ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes para integrar estes profissionais nos centros de saúde, mas que, passados três anos, não houve qualquer evolução.

A APLO defende que a integração de optometristas no SNS é a solução para resolver o problema crónico na lista de espera de Oftalmologia e para melhorar o acesso de todos os portugueses aos cuidados necessários para a saúde da visão, solução que é também defendida pela Organização Mundial de Saúde e pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira.