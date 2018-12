Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Pensões sobem 1,6% em janeiro"

- "França em alerta máximo: Polícia pede ajuda para apanhar terrorista"

- "Assassino da banheira pago para matar marido"

- "IRS dos senhorios baixa para metade"

- "Benfica-AEK (1-0): Grimaldo salva 2,7 milhões"

- "FC Porto: Sérgio Conceição vale 80 milhões"

- "Sporting: Prémio Europeu motiva leão"

- "Tabaco provoca 32 mortes por dia"

- "'Vice' de Santo Tirso: Fraude com subsídios envolve autarca"

- "Veículos a motor: novas matrículas só daqui a um ano"

Público:

- "Desemprego entre deficientes aumentou 24% em seis anos"

- "Theresa May resiste a moção de desconfiança e regressa à Europa"

- "Cinema: 'Roma' estreia-se no cinema um dia antes de estar na TV"

- "Porto: Um corte de cabelo devolveu esperança a sem-abrigo" (edição Porto)

- "Lisboa: venda da Feira Popular deu jackpot a Medina (edição Lisboa)

- "Vinte milhões de fundos europeus para rede criminosa"

- "Atacante de Estrasburgo baralha cerco policial"

Jornal de Notícias:

- "Pneumonia mata um doente português a cada 90 minutos"

- "Brexit dá rombo de 86 milhões nos têxteis e no vinho"

- "Amigos de vítima atacam agressor à saída do tribunal"

- "Benfica 1-0 AEK: Bolsos cheios no adeus"

- "O 'orgulho' de Oliveira por um recorde a dois"

- "Sorteio dos oitavos coloca três colossos ingleses no caminho do F.C. Porto"

- "Trabalho: Novo salário mínimo é dos mais baixos da Zona Euro"

- "Túnel de Braga: Salvador e Mesquita constituídos arguidos"

- "Inclusão: Metade dos deficientes estão sem emprego"

- "Gaia: Menino de oito anos vai ser finalmente operado"

- "Turismo: Estrangeiros sustentam património do Estado"

Jornal i:

- "Palácios, pousadas, quartel e ministério dão lugar a residências para estudantes"

- "Estudo sueco alerta para pico de ataques cardíacos na véspera de Natal"

- "Frederico Rosa, presidente da Câmara do Barreiro: Com o novo aeroporto 'não abdico da ligação Barreiro-Montijo'"

- "Huawei: O grande irmão chinês"

- "Simões faz 75 anos amanhã: 'O golo ao Brasil em 1966 foi o momento mais feliz da minha vida'"

Negócios:

- "Empresas pagam juros mais baixos de sempre"

- "Governo trava recurso do SNS ao setor privado"

- "Santander Totta começa hoje um novo ciclo"

- "Tabaqueira disputa com países de Leste investimento para reconverter fábrica"

- "Exclusivo: Mário Centeno escreve sobre como superar a divisão na Zona Euro"

- "Segurança Social: Maioria das pensões terá aumento mínimo de 1,6% em janeiro"

- "Zona Euro: Itália cede mesmo a Bruxelas e baixa meta do défice para 2,04%"

- "Indústria: Fábrica de contadores Janz tem 90 dias para se salvar"

Visão:

- "Começou a era da supergenética - Testes de ADN e bebés à medida"

- "Dias de ira: Pode Macron atirar a França para os braços de Le Pen?

- "Justiça: Zeinal Bava com novo processo no Brasil"

- "Invenções: As melhores ideias do ano"

Sábado:

- "A vida de luxo dos banqueiros intocáveis"

- "Escândalo dos subsídios e das falsas presenças dos deputados"

- "Reportagem na primeira pessoa: Passámos uma semana (a tentar) viver sem plástico"

O Jogo:

- "Rendimento mínimo garantido: Um golo Grimaldo aos 88' vale 2,7 milhões de euros e salva a honra do convento"

- "Liga dos Campeões: Há tubarões no caminho do FC Porto"

- "'Vem aí um craque' - Casillas aponta ao futuro da baliza do FC Porto e chama por Diogo Costa"

- "Sporting-Vorkskla: Keizer: 'Golos? Primeiro há que pensar em ganhar'"

- "Braga: Pedreira foi fortaleza"

A Bola:

- "Obra de Deus: Águias serão cabeças de série nos 16 avos de final da Liga Europa"

- "FC Porto: Conceição evitou saída de Hernâni"

- "Liga europa: Sporting-Vorskla"

- "Marcel Keizer: Muda o onze não a exigência"

- "V. Setúbal: 'As minhas equipas são leais', Lito Vidigal ainda responde pelo jogo frente ao Benfica"

Record:

- "Valeu! Livre perfeito de Grimaldo dá vitória já perto do final"

- "Sporting- V. Poltava: Keizer aposta nos miúdos"

- "FC Porto: Sérgio à caça de recordes"

Com LUSA.