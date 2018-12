Observatório das Doenças Respiratórias defende investigação ao ar dos edifícios

O Observatório Nacional das Doenças Respiratórias recomenda que seja feita uma investigação à qualidade do ar nos edifícios portugueses para que se possa adotar formas de melhorar a saúde.



"Infelizmente, existem poucos dados sobre a qualidade do ar interior nos edifícios portugueses e, muito menos, sobre a eventual evolução positiva ou negativa", refere o Observatório no relatório deste ano, que é hoje divulgado.



"Recomenda-se, pois, que se faça um esforço de investigação grande uma vez que, das conclusões, poderão surgir formas de melhorar a nossa saúde", avança, sublinhando que a qualidade do ar influencia fortemente a saúde respiratória.

"Podem tomar-se medidas que promovam a qualidade do ar que os portugueses respiram", defende o Observatório naquele documento, acrescentando que há cada vez mais evidências de que mesmo a exposição a pequenas concentrações de poluentes é perigosa.

"Passamos a maior parte da nossa vida no interior dos edifícios, seja em ambiente laboral, seja nas nossas casas, a qualidade do ar que neles respiramos é fundamental para a nossa saúde", avisa.

"A grande concentração de pessoas em espaços confinados piora a qualidade do ar, aumentando a concentração de poluentes e facilitando a transmissão de doenças infecciosas", sublinha o relatório.

A entidade aponta ainda estar preocupada que a deficiente ventilação em infantários aumente a percentagem de crianças com pieira ou asma e com o fumo de tabaco no interior das habitações, defendendo que deve ser "abolido o hábito de se fumar em ambientes fechados".

O uso de combustíveis fósseis ou de matéria orgânica para o aquecimento e para cozinhar é gerador de poluição, mas "o seu impacto não está devidamente avaliado em Portugal", alerta.

Apesar de referir que "em Portugal a qualidade do ar é, em geral, boa", o Observatório alerta que ainda persiste "um número significativo" de dias em que a qualidade do ar é média ou mesmo fraca.

"Há acentuadas variações regionais. Mesmo nas localidades, as diferenças podem ser grandes. Lisboa é disso exemplo, pois há áreas muito mais poluídas do que outras, são por exemplo contrastantes a Baixa lisboeta e a zona de Benfica", avisa.

O Observatório avisa ainda que "a humidade nas habitações favorece o aparecimento de fungos e tende a fazer aumentar a concentração de poluentes", referindo que há estudos que apontam para uma taxa de 20% das casas portuguesas com problemas de humidade.

Lusa