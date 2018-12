Projeto para articular escola e desporto chega a 16 escolas

A iniciativa começou há três anos com o objectivo de articular a atividade escolar com a prática desportiva de alunos/atletas enquadrados no regime de alto rendimento ou seleções nacionais. É um projeto da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na escola (UAARE) com o apoio do Ministério da Edicação e da Direção Geral de educação.

Atualmente 366 alunos de 39 modalidades desportivas contam com o apoio pedagógico destes projetos.

Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal e Faro, são os 9 distritos onde existem Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola.

Os dados mostram que, entre os 366 alunos, há oito campeões do mundo, sete campeões da Europa e 61 campeões nacionais.