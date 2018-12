O SEF deteve 13 cidadãos estrangeiros ilegais em Portugal, na sequência de uma operação de fiscalização a clubes de futebol amador, no distrito de Bragança.

As operações contaram com a colaboração da GNR e ocorreram nas associações de futebol de Carção e Carrazeda de Ansiães. Foram ainda identificadas 37 pessoas, entre as quais três menores.

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias.