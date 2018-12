15 novos autocarros da Carris a circular em Lisboa

A Carris coloca esta sexta-feira em circulação os primeiros 15 autocarros da nova frota. Segundo a empresa, com esta nova aquisição vai passar a emitir menos 40% de partículas poluentes. Com a campanha Carro do Ano 2019, a Carris desafia os utilizadores.

"Todos os que vivem, visitam ou trabalham em Lisboa a começar a dar o seu contributo para a mobilidade na Cidade e, sempre que possível, optar por soluções de transporte público e partilhado nas suas deslocações diárias."

Segundo a Carris, além de amigos do ambiente, os novos veículos oferecem "melhorias de horário e/ou percurso em 24 carreiras, criámos 5 novas carreiras de bairro e uma carreira de elétricos". Os transportes oferecem aos passageiros rede wi-fi e uma nova aplicação para facilitar o serviço.

Para os novos autocarros, a empresa contratou este ano 220 novos tripulantes a que se irão juntar mais cerca de 200 em 2019.

"Estamos a trabalhar em soluções de transporte flexível, com vários projetos-piloto, nas diferentes vertentes deste tipo de serviços, de forma a poder vir a testar os modelos que melhor se adequam à cidade de Lisboa. Neste âmbito, importa começar a projetar a cidade do futuro, com uma mobilidade ágil e fácil. Mas o futuro começa hoje e se cada um não der o seu contributo, nem que a CARRIS triplicasse o número de autocarros, iam continuar a parar no trânsito e a demorar para chegar à paragem ao virar da esquina. " , disse a Carris em comunicado.

A empresa não adquiria novos veículos há já 10 anos.