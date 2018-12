Há mais de 800 mil cuidadores informais em Portugal

Há muito que lutam pela criação de um estatuto que os proteja do risco de isolamento, pobreza e depressão em que se encontram. A maioria dos cuidadores são mulheres que abdicam da vida profissional e pessoal para cuidar de alguém, normalmente um familiar. É o caso de Anabela Martins. Dedica as 24 horas do dia ao filho Salvador, que sofre de doença crónica complexa.