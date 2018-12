Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Crianças em risco por faltas de pediatras"

- "Denúncia de situação insustentável. Clínicos vítimas de violência verbal e física"

- "Equipas do Dona Estefânia fizeram mais 1.500 horas para além do legal"

- "Crimes violentos: Duas mulheres mortas em assaltos"

- "Homicídio na Amadora: Assassino da banheira separou-se da amante"

- "PIB na UE - Portugueses mais longe da riqueza europeia"

- "França: Terrorista abatido - Morto após abrir fogo sobre três polícias"

- "França: Português salva 40 em restaurante"

- "Ministério Público: Acordo secreto leva magistrados à greve"

- "Ensino Superior: Pousadas e escolas vão alojar estudantes"

- "Sporting 3 - 0 Vorskla: Jovens leões também goleiam"

- "Vieira ataca rivais"

- "Pinto da Costa: 'Temos de ter os pés assentes no chão'"



Público:

- "IGF travou pedido para a Cruz Vermelha repor 8,7 milhões"

- "Estatuto do cuidador informal cai na nova Lei de Bases da Saúde"

- "Procuradores marcam greve e Marcelo tenta sossegá-los"

- "Suspeito de ataque abatido em Estrasburgo"

- "Um ano depois, auditorias sobre incêndios não estão concluídas"

- "Theresa May só conseguiu um 'nim' da União Europeia"

- "Michael Ondaatje: O autor de 'O Paciente Inglês' regressa com 'A Luz da Guerra'"

- "Museu de Arte Antiga: Presépio com 350 figuras foi restaurado durante cinco meses"



Jornal de Notícias:

- "Governo discrimina Porto nos transportes"

- "Enfermeiros pagos para fazer greve"

- "Assaltantes torturam idosa até à morte em Foz Côa"

- "Paralisação: Ministério Público para contra perda de autonomia"

- "França: Autor do atentado de Estrasburgo abatido pela Polícia"

- "Cristina e Goucha: Canais antecipam primeiro assalto"

- "Sporting: Chapa três e recorde na Liga Europa"

- "F. C. Porto: Dragões no top cinco dos milionários da Champions"



Jornal i:

- "Grande entrevista ao psiquiatra Daniel Sampaio: 'Os casais que mais se agridem são os que estiveram muito apaixonados no início"

- "Dossiê: A vida dos celíacos"

- "Eleven Sports: Fraca adesão pode ditar fim precoce em Inglaterra"

- "Saúde: Lei de bases diz que Estado deve apostar na exclusividade dos médicos"

- "Estrasburgo: Polícia abateu suspeito de ataque em mercado de Natal"



Negócios:

- "Greve dos enfermeiros bate recorde de 'crowdfunding'"

- "Vinte propostas para resgatar os 'media' da crise"

- "Tomás Correia volta a falhar metas de 2018"

- "Alemã Xing vai para Matosinhos e contrata mais 50 engenheiros"

- "Entrevista a Eugénia Abrantes Magalhães: 'Temos de começar uma renovação dentro da Igreja"

- "Consumo: Imposto do selo vai agravar juros do crédito em 9%"

- "Habitação: PS e PSD de acordo na criação de benefícios fiscais para os senhorios"

- "Telecomunicações: Anacom quer clarificar custos das operadoras com fidelizações"



Jornal Económico:

- "Governo admite requisição civil para acabar com greve dos estivadores"

- "Fundo dos lesados exige 9 mil milhões aos gestores e auditores do BES"

- "Vieira Monteiro arrisca 'chumbo' do BCE por causa da operação ruinosa da Caixa há 18 anos"

- "Decisão do regulador 'corta energia' à OPA chinesa sobre EDP"

- "Dívida Pública: Cristina Casalinho em vias de ser reconduzida à frente do IGCP"

- "Investigação JE: As relações suspeitas entre a Câmara de Santo Tirso e a rede acusada de fraude"

- "Imobiliário: Fidelidade compra Feira Popular por valor 45% acima do preço pedido"

- "Tabaqueira quer duplicar clientes de tabaco aquecido em Portugal em 2019"- "Governo tem 50 milhões para empresários vindos da Venezuela"



O Jogo:

- "Sporting 3-0 Vorskla - Resultado cheio, recorde absoluto de pontos e seis (seis!) jogadores da formação"

- "Charme: Marcel Keizer:'Foi muito bom para a academia'"

- "Holandês chegou aos 20 golos em cinco jogos"

- "Miguel Luís marcou, Pedro Marques e Bruno Paz estrearam-se"

- "Olimpiacos de Pedro Martins bate Milan e apura-se"- "FC Porto: Felipe desafia rei Artur"

- "Pinto da Costa e a Champions: 'A equipa tratará de quem vier'"

- "Wolfsburgo não admite devolução de Bazoer em janeiro"

- "Vieira levou negas"

- "Rafa falha dois jogos no mínimo"

- "Braga-Feirense: Abel destaca os momentos de 2018"

- "V.Guimarães - Três mil adeptos esperados nas Aves"



A Bola:

- "Estado de Graça - Imparável: Leão de Keiser só sabe ganhar"

- "Miguel Luis estreou-se a marcar, Montero e autogolo fizeram o resto"

- "'Prefiro vencer 3-2 do que 1-0' - Marcel Keizer"

- "Sporting acabou o jogo com seis da formação"

- "António Simões festeja hoje 75 anos - 'Hoje valeria 75 milhões'"

- "'Se houvesse substituições em 1966 talvez tivéssemos sido campeões do mundo'"

- "Benfica: 'Estamos muito unidos e com vontade de vencer'"

- "Pizzi garante que a equipa já recuperou de 'fase menos boa'"

- "Vieira ao ataque: 'Aqui não há intervenção da UEFA nem credores à porta'"

- "FC Porto: 'Queremos sempre mais'"

- "Felipe dá voz à ambição sem limite no balneário dos dragões"

- "Bazoer em maus lençóis"

- "Liga Europa: Pedro Martins elimina Milan"



Record:

- "Fome de vencer"

- "Mesmo em poupança, leão soma novo triunfo folgado e... desta vez sem sofrer"

- "Sporting 3-0 V.Poltava: Marcel Keizer - 'Foi muito bom para a Academia'"

- "Montero voltou, faturou e saiu lesionado"

- "Vieira ao ataque - 'Aqui não há intervenção da UEFA nem credores à porta'"

- "FC porto: Pinto da Costa pede humildade - 'Quanto mais ganharmos, mais querem vencer-nos'"

- "Sp.Braga-Feirense: Abel 'pede' Guardiola, Messi e Ronaldo"

- "FIFA: Clubes portugueses entre os que mais comissões pagam"

Com LUSA.