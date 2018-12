Miguel Albuquerque reeleito presidente do PSD/Madeira com 98,4% de votos

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi sexta-feira reeleito presidente da comissão política do partido nas eleições diretas, nas quais foi o único candidato, tendo obtido 98,4% dos votos.

Dos 3.348 militantes em condições de votar, 2.715 exerceram o seu direito (81%), sendo que, do total de votos apurados, 2.671 apoiaram a reeleição de Miguel Albuquerque. Foram ainda apurados 27 votos em branco (1%) e 17% votos nulos (0,6%). Os dados foram avançados pelo secretário-geral do partido, Rui Abreu, que sublinhou o "número expressivo de militantes que acorreram às urnas", o que é revelador de um "partido unido em torno de um objetivo comum", que é o de "vencer todas as eleições em 2019".

Para o próximo ano, estão agendadas três eleições: as europeias em maio, as regionais em setembro e as legislativas em outubro.

Rui Abreu vincou que "todos sabem que só com o PSD no governo os madeirenses poderão garantir a autonomia da região e a liberdade de escolha de toda" a população.

Nas diretas de hoje no PSD, foram ainda eleitos 450 delegados ao XVII congresso, agendado para 19 e 20 de janeiro de 2019.

