PJ investiga morte de mulher de 75 anos no Cacém

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma mulher de 75 anos, no Cacém, no concelho de Sintra. A idosa foi encontrada esta quinta-feira em paragem cardiorrespiratória caída nas escadas do prédio.

A PSP foi chamada ao local e encontrou indícios de que a residência da mulher teria sido remexida. Os agentes comunicaram o caso à Polícia Judiciária.

Durante a noite, os inspetores da PJ recolheram provas no apartamento e nas escadas do prédio.

As autoridades não afastam a possibilidade da mulher ter sido vítima de homicídio.