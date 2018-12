As conclusões constam do relatório da Carta Social, a que o jornal Público teve acesso.

Lisboa Porto e Faro têm capacidades de resposta abaixo da média. E, como a população se concentra mais no litoral, muitos idosos acabam por ser deslocados para o interior do país, longe das famílias.



Os especialistas dizem que estes dados se justificam pelo aumento acelerado da população com mais de 65 anos, mas também pela estagnação de serviços e equipamentos para idosos.