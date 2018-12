O Presidente da República anunciou este sábado que vai passar o Natal na ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, que funciona em contentores, estando a aguardar obras.

"O que eu posso dizer é o seguinte: no dia 25 de dezembro, eu irei ao Hospital de São João, passar o dia de Natal com as crianças que lá estão", disse.

Marcelo fez o anúncio na festa de Natal da Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, em Coimbra.