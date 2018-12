O Presidente da República fala num momento raro e muito triste e pede o apuramento de tudo o que se terá passado no acidente do helicóptero do INEM. Já a ministra da Saúde deslocou-se oa locla do acidente e agradece a dedicação dos operacionais.

António Costa só soube do acidente em Abu Dhabi, numa escala a caminho do Afeganistão. O primeiro-ministro manifestou pesar pelas vítimas e deixou palavra de solidariedade às equipas do INEM.