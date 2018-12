Do alerta às buscas: o que aconteceu durante as horas em que o helicóptero esteve desaparecido

Terá havido falhas de comunicação na operação de socorro montada pelas autoridades no sábado. As informações das várias entidades envolvidas são contraditórias e algumas até já foram desmentidas.

Certo é que, do alerta da queda do helicóptero até à saída do primeiro carro de bombeiros, decorreram quase duas horas. O Ministério da Administração Interna já mandou abrir um inquérito.