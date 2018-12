Dois pilotos, um médico e uma enfermeira morreram na queda de helicóptero do INEM

Entre as vítimas estava o piloto João Lima, com experiência em operações de emergência, como situações de combate a incêndios, e o copiloto Luís Rosindo.

Seguiam ainda o médico espanhol Luís Vega, com cerca de 50 anos. Trabalhava no Hospital de Santa Maria da Feira há quase duas décadas e tinha também experiência em equipas de emergência do INEM.

A enfermeira Daniela Silva, na casa dos 30 anos, pertencia aos quadros do INEM e já tinha sido bombeira nos voluntários de Baltar, em Paredes.