Operação de resgate em curso

Resgate das vítimas mortais da queda do helicóptero

O comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Alves, explicou que a primeira fase dos trabalhos consiste em criar acessos até ao helicóptero, a segunda fase será a remoção dos corpos das quatro vítimas do acidente.

Complexidade do terreno na serra de Santa Justa dificulta as operações

As imagens do resgate das quatro vítimas mortais.

Dois pilotos, um médico e uma enfermeira morreram na queda de helicóptero do INEM

Entre as vítimas estava o piloto João Lima, com experiência em operações de emergência, como situações de combate a incêndios, e o copiloto Luís Rosindo.

Seguiam ainda o médico espanhol Luís Vega, com cerca de 50 anos. Trabalhava no Hospital de Santa Maria da Feira há quase duas décadas e tinha também experiência em equipas de emergência do INEM.

A enfermeira Daniela Silva, na casa dos 30 anos, pertencia aos quadros do INEM e já tinha sido bombeira nos voluntários de Baltar, em Paredes.

SIC

SIC