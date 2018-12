Quatro mortos confirmados na queda de helicóptero em Valongo

A bordo do helicóptero de emergência médica seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeiro.

O médico é de nacionalidade espanhola, com cerca de 50 anos, e prestava serviço no Hospital de Santa Maria da Feira. Já a enfermeira de 30 anos, prestava serviço no INEM.

Os Secretários de Estado da Saúde e da Proteção Civil acompanham as operações. O último contacto com o helicóptero foi registado por volta das 18h30m, na zona de Valongo.

Alerta da queda do helicóptero chegou à Proteção Civil às 20h15

José Artur Neves garante que a Proteção Civil só recebeu alerta para a queda do helicóptero às 20:15 horas. Até lá, o Secretário de Estado diz que as autoridades devem apurar o que realmente se passou.