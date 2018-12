Secretários de Estado da Saúde e da Proteção Civil acompanham buscas em Valongo

Os secretários de Estado da Saúde, Raquel Duarte, e da Proteção Civil, José Artur Neves, estão em Valongo, a acompanhar as buscas para tentar encontrar o helicóptero do INEM que ao final da tarde desapareceu na Serra de Pias.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro.Vários meios da Proteção Civil estão envolvidos nas buscas para localizar um helicóptero de emergência médica, com quatro pessoas a bordo, desaparecido na zona de Valongo, no distrito do Porto, desde as 18:30.

No terreno, segundo a Proteção Civil, estão 90 operacionais e 30 meios terrestres.

As operações decorrem na Serra de Pias, em Valongo, numa zona, segundo os bombeiros locais, de difícil acesso, sendo que os trabalhos estão também a ser prejudicados pelo mau tempo que assola a região, com a chuva e o nevoeiro cerrado a dificultarem o avanço dos operacionais na serra.

Lusa