20 funcionários com sarna no hospital de Leiria

A doença de pele terá sido transmitida por um parasita foi por um doente que esteve internado na unidade hospitalar.

De acordo com a direção do Hospital de Leiria, citada no Correio da Manhã, os profissionais foram devidamente tratados e cumpriram o protocolo de 24 horas de ausência do local de trabalho.

A Sarna é uma doença contagiosa que se transmite por contacto direto ou indireto através da roupa de corpo ou de cama de uma pessoa infetada. Pode aparecer alguns dias ou semanas depois da contaminação e o diagnóstico é por vezes difícil. É feito por um dermatologista que visualiza o parasita com a ajuda de um dermatoscópio.