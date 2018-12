António Costa visita militares portugueses em missão no Afeganistão

António Costa visitou as tropas portuguesas em missão no Afeganistão, num almoço com os militares, em Cabul. O primeiro-ministro agradeceu o esforço dos militares.

"Uma palavra de reconhecimento de todo o país pelo sacrifício numa quadra em que gostavam de estar com as suas famílias, é muito importante sentirem que o país esta com eles."

A força portuguesa inclui 148 militares que são a Força de Reação Rápida, 23 que dão treino aos militares afegãos em artilharia, e 15 em funções no quartel-general da força internacional que garante a segurança, e ajuda a treinar as forças armadas e a polícia afegãs.



No Afeganistão, António Costa considerou que os países europeus devem fazer um trabalho de inclusão das comunidades que chegam de outros continentes, "A ameaça global tem de ser combatida das mais diferentes maneiras, não é uma ameaça externa, é uma ameaça interna" o governante enalteceu ainda os portugueses dizendo que os militares lusos "Estão entre os melhores das missões internacionais".

O programa incluiu ainda uma visita ao quartel-general da Missão da NATO que tem como como objetivo a estabilização e pacificação do Afeganistão. E que conta com 16 mil militares de 41 países, entre eles Portugal.

António Costa foi acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro.