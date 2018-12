Confirmados cerca de 20 casos de sarna no Hospital de Leiria

Cerca de 20 funcionários do Hospital de Santo André, em Leiria, foram contagiados com sarna nas últimas semanas.

No comunicado enviado à SIC, pode ler-se:

"A Direção Clínica confirma a existência de cerca de 20 casos de profissionais, uns suspeitos e outros diagnosticados, com sarna no HSA, cuja fonte de contágio terá sido um doente internado. A situação está controlada, e esses profissionais foram devidamente tratados, seguindo-se o protocolo adequado a este tipo de patologia, que inclui um período de ausência de 24 horas do local de trabalho, que foi rigorosamente cumprido por todos os profissionais diagnosticados e tratados.

Muito embora não seja uma doença de declaração obrigatória e relativamente comum, o Centro Hospitalar de Leiria deu conhecimento ao Delegado de Saúde de Leiria."

A Sarna é uma doença contagiosa que se transmite por contacto direto ou indireto através da roupa de corpo ou de cama de uma pessoa infetada. Pode aparecer alguns dias ou semanas depois da contaminação e o diagnóstico é por vezes difícil.